CÉVENNES – Nuit étoilée sur le Causse Méjean, Hameau du Villaret (Hures-la-Parade), Hures-la-Parade

Informations pratiques

CÉVENNES – Nuit étoilée sur le Causse Méjean Lundi 17 août, 22h00 Hameau du Villaret (Hures-la-Parade) Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T22:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-17T22:00:00+02:00 – 2026-08-17T23:30:00+02:00

Vous serez accueillis dès 20h30 par les agents du Parc avec qui vous pourrez partager votre pique-nique, si vous le souhaitez. À partir de 22h, une fois la nuit tombée, laissez-vous guider dans l’immensité du ciel étoilé par Manuel Jacquet, accompagnateur en montagne, et plongez dans les contes et mythologies inspirés par les étoiles.

Lieux de renseignement

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Intervenant : Richard Scherrer (PNC) et Manuel Jacquet

Tout public.

Information pratique : Prévoir des vêtements chauds, une lampe frontale (lumière rouge si possible), un drap ou une couverture pour vous installer confortablement.

Réservation : OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Hameau du Villaret (Hures-la-Parade) Le villaret, Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 14 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2716-Nuit-etoilee-sur-le-Causse-Mejean

Pique-nique éventuel, suivi d’une immersion dans le ciel étoilé : observations ; et contes et légendes.