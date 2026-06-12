UN ETE AVEC LE PARC NUIT ÉTOILÉE SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade
UN ETE AVEC LE PARC NUIT ÉTOILÉE SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade lundi 17 août 2026.
Hures-la-Parade
UN ETE AVEC LE PARC NUIT ÉTOILÉE SUR LE CAUSSE MÉJEAN
Hameau du Villaret Hures-la-Parade Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Vous serez accueillis dès 20h30 par les agents du Parc pour partager un pique-nique (facultatif). À 22h00, laissez-vous guider par Manuel Jacquet, accompagnateur en montagne, à la découverte du ciel étoilé, des contes et des mythologies inspirés par les étoiles.
Rendez-vous 22h00 Hameau du Villaret (Causse Méjean)
Durée 1h30
Public Tout public
Prévoir vêtements chauds, lampe frontale
Vous serez accueillis dès 20h30 par les agents du Parc pour partager un pique-nique (facultatif). À 22h00, laissez-vous guider par Manuel Jacquet, accompagnateur en montagne, à la découverte du ciel étoilé, des contes et des mythologies inspirés par les étoiles.
Rendez-vous 22h00 Hameau du Villaret (Causse Méjean)
Durée 1h30
Public Tout public
Prévoir vêtements chauds, lampe frontale (lumière rouge si possible), drap ou couverture. .
Hameau du Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Park staff will welcome you starting at 8:30 p.m. for a picnic (optional). At 10:00 PM, let mountain guide Manuel Jacquet lead you on a journey to discover the starry sky, along with tales and myths inspired by the stars.
Meeting point: 10:00 PM Hameau du Villaret (Causse Méjean)
Duration: 1 hour 30 minutes
Audience: All ages
What to bring: warm clothing, headlamp
L’événement UN ETE AVEC LE PARC NUIT ÉTOILÉE SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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