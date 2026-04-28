ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE Hyelzas Hures-la-Parade
ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE Hyelzas Hures-la-Parade vendredi 14 août 2026.
Hures-la-Parade
ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Arlette* va nous emballer avec l’orgue de barbarie, la scie musicale ou bien encore la flûte de pan. Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie.
Vendredi 14 août à 17h, Arlette* va nous emballer avec l’orgue de barbarie, la scie musicale ou bien encore la flûte de pan. Ce spectacle de rue vivant saura vous enchanter.
Votre programme idéal
16h visite en autonomie de la Ferme Caussenarde d’Autrefois
17h spectacle Macadam suivi d’un moment de convivialité autour d’un verre
Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)
*Palme d’Or du Festival National des chanteurs de rues .
Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25
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English :
Arlette* will delight us with her barrel organ, musical saw and panpipes. Included in the regular self-guided tour price.
L’événement ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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