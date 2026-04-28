ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Arlette* va nous emballer avec l’orgue de barbarie, la scie musicale ou bien encore la flûte de pan. Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie.

Vendredi 14 août à 17h, Arlette* va nous emballer avec l’orgue de barbarie, la scie musicale ou bien encore la flûte de pan. Ce spectacle de rue vivant saura vous enchanter.

Votre programme idéal

16h visite en autonomie de la Ferme Caussenarde d’Autrefois

17h spectacle Macadam suivi d’un moment de convivialité autour d’un verre

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV)

*Palme d’Or du Festival National des chanteurs de rues .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Arlette* will delight us with her barrel organ, musical saw and panpipes. Included in the regular self-guided tour price.

L’événement ARLETTE ET SON MACADAM MANIVELLE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes