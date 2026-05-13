EXPOSITION DIVERSITÉS PASTORALES DE CHARLOTTE MARCHINA TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

EXPOSITION DIVERSITÉS PASTORALES DE CHARLOTTE MARCHINA

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-01

Exposition dans le cadre du projet de recherche Pastodiv. En confrontant les informations récoltées au Tchad, en Géorgie, au Kirghizistan, en Mongolie, en Inde et au Népal, le projet vise à rendre compte de la diversité des pratiques d’élevage, des espèces animales, et des relations entre humains, animaux et milieux.

Cette exposition photographique s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Pastodiv (financé par l’ANR), qui s’attache à développer une approche comparative à partir d’ethnographies menées dans différents milieux pastoraux. En confrontant les informations récoltées au Tchad, en Géorgie, au Kirghizistan, en Mongolie, en Inde et au Népal, le projet vise à rendre compte de la diversité des pratiques d’élevage, des espèces animales, et des relations entre humains, animaux et milieux.

L’enjeu est d’apporter un regard neuf sur la production de diversité — qu’elle soit biologique, comportementale ou symbolique — dans des espaces aux contextes sociaux, environnementaux et politiques très variés.

L’exposition cherche à donner à voir la richesse du pastoralisme à travers le monde, non comme une activité figée, mais au contraire comme un réseau dynamique de relations. Les photographies présentées, issues d’observations de terrain et de collaborations avec des éleveurs, dévoilent les multiples facettes de l’élevage pastoral et la manière dont il se réinvente dans chaque contexte. En parcourant les images, le visiteur est invité à se laisser surprendre par la diversité des espèces

mobilisées — yaks, chameaux, vaches, brebis, chèvres, chevaux — et par la complexité des savoir-faire systèmes de transhumance, adaptation aux variations climatiques, gestion délicate des ressources naturelles et des troupeaux.

Cette exploration visuelle permet de comprendre que l’élevage n’est pas qu’une simple activité de subsistance ou une production matérielle, mais aussi un ensemble de liens patiemment tissés entre les humains, les animaux et leurs environnements.

Afin de toucher un public large et varié, l’exposition a été pensée dans un esprit nomade. Son dispositif se compose de supports légers, modulables et résistants, facilitant une installation aussi bien en salle qu’en plein air, dans des lieux aussi divers qu’une université, une ferme, une bibliothèque ou la place d’un village. Les tirages, réalisés sur des matériaux durables, protègent les photographies du soleil, de la pluie, et du passage du temps, permettant ainsi d’envisager une itinérance au long cours. Les légendes, concises et associées à des cartes, garantissent l’accessibilité des contenus. .

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie accueil@takh.org

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English :

Exhibition as part of the Pastodiv research project. By comparing information gathered in Chad, Georgia, Kyrgyzstan, Mongolia, India and Nepal, the project aims to illustrate the diversity of farming practices, animal species and the relationships between humans, animals and the environment.

L’événement EXPOSITION DIVERSITÉS PASTORALES DE CHARLOTTE MARCHINA Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes