PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Participez à un protocole de suivi de la biodiversité avec l’équipe de l’association Takh.

Envie de passer la journée au grand air et d’aider l’équipe de l’association Takh ?

Participez à un protocole de suivi de la biodiversité le samedi 23 mai !

Rendez-vous à 9h ou 13h30 ou pour la journée complète.

Plusieurs cessions auront lieu en mai et début juin.

Précisions et inscriptions (obligatoires) equipe@takh.org .

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43 accueil@takh.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a biodiversity monitoring protocol with the Takh team.

L’événement PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes