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PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade

PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade samedi 23 mai 2026.

Lieu : TAKH Les Chevaux de Przewalski

Adresse : Lieu-dit Le Villaret

Ville : 48150 Hures-la-Parade

Département : Lozère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Adulte

Hures-la-Parade

PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Participez à un protocole de suivi de la biodiversité avec l’équipe de l’association Takh.
Envie de passer la journée au grand air et d’aider l’équipe de l’association Takh ?

Participez à un protocole de suivi de la biodiversité le samedi 23 mai !
Rendez-vous à 9h ou 13h30 ou pour la journée complète.

Plusieurs cessions auront lieu en mai et début juin.

Précisions et inscriptions (obligatoires) equipe@takh.org   .

TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43  accueil@takh.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a biodiversity monitoring protocol with the Takh team.

L’événement PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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