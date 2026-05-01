PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade
PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI TAKH Les Chevaux de Przewalski Hures-la-Parade samedi 23 mai 2026.
Hures-la-Parade
PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI
TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Participez à un protocole de suivi de la biodiversité avec l’équipe de l’association Takh.
Envie de passer la journée au grand air et d’aider l’équipe de l’association Takh ?
Participez à un protocole de suivi de la biodiversité le samedi 23 mai !
Rendez-vous à 9h ou 13h30 ou pour la journée complète.
Plusieurs cessions auront lieu en mai et début juin.
Précisions et inscriptions (obligatoires) equipe@takh.org .
TAKH Les Chevaux de Przewalski Lieu-dit Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43 accueil@takh.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a biodiversity monitoring protocol with the Takh team.
L’événement PROTOCOLE SCIENTIGFIQUE AVEC L’ASSOCIATION TAKH CHEVAUX DE PRZEWALSKI Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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