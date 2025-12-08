Autour du bassin de Trévoix Parcours Baludik Ollainville Essonne

Autour du bassin de Trévoix Parcours Baludik

Autour du bassin de Trévoix Parcours Baludik chemin de Saint-arnoult 91290 Ollainville Essonne Île-de-France

Partez en mission autour du bassin de Trévoix avec Baludik ! Recueillez des informations sur la faune et la flore qui vous entourent, pour vous aider à résoudre les énigmes. Un jeu de piste ludique et familial au cœur de la nature.

https://www.coeuressonne.fr/loisirs/tourisme/decouvrir-le-territoire/jeux-de-piste-numeriques/ +33 1 60 16 23 00

English :

Set off on a mission around the Trévoix basin with Baludik! Gather information about the flora and fauna around you, to help you solve the riddles. A fun family treasure hunt in the heart of nature.

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Baludik auf eine Mission rund um das Becken von Trévoix! Sammeln Sie Informationen über die Fauna und Flora in Ihrer Umgebung, die Ihnen helfen, die Rätsel zu lösen. Eine spielerische und familienfreundliche Schnitzeljagd im Herzen der Natur.

Italiano :

Parti in missione nel bacino di Trévoix con Baludik! Raccogliete informazioni sulla flora e la fauna intorno a voi per aiutarvi a risolvere gli enigmi. Una divertente caccia al tesoro per famiglie nel cuore della natura.

Español :

¡Embárcate en una misión por la cuenca del Trévoix con Baludik! Reúne información sobre la flora y la fauna de tu entorno para ayudarte a resolver los enigmas. Una divertida búsqueda del tesoro en familia en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme