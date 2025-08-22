AUTOUR DU BOULEVARD NATURE RUAUDIN, AU MILIEU DES PINS Ruaudin Sarthe
vendredi 1 mai 2026.
AUTOUR DU BOULEVARD NATURE RUAUDIN, AU MILIEU DES PINS 72230 Ruaudin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Cette randonnée vous permet de découvrir les forêts et le patrimoine de la commune de Ruaudin.
English :
This hike allows you to discover the forests and heritage of the Ruaudin commune.
Deutsch :
Auf dieser Wanderung können Sie die Wälder und das Kulturerbe der Gemeinde Ruaudin entdecken.
Italiano :
Questa passeggiata permette di scoprire le foreste e il patrimonio di Ruaudin.
Español :
Este paseo permite descubrir los bosques y el patrimonio de Ruaudin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire