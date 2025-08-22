Autour du Château de Versigny Versigny Oise

Autour du Château de Versigny A pieds Facile

Versigny est coupé en deux par la route, d’un côté se trouvent le village et son église, de l’autre un imposant château et son parc.

L’ancienne place forte de Versigny, édifiée au XIVè et XVè siècles, fut brûlée sur ordre du Cardinal de Richelieu, inquiet de la puissance de ses propriétaires.

Sa reconstruction dans le style classique a débuté en 1640. La création du jardin sera confiée au paysagiste Le Nôtre.

Le hameau de Droizelles comporte une grande bâtisse dénommée La grande Ferme , dans le parc d’un ancien château.

English : Autour du Château de Versigny

Versigny is split in two by the road, with the village and its church on one side, and the imposing château and its grounds on the other.

The ancient stronghold of Versigny, built in the 14th and 15th centuries, was burnt down on the orders of Cardinal de Richelieu, worried about the power of its owners.

Reconstruction in the classical style began in 1640, and the garden was designed by landscape architect Le Nôtre.

The hamlet of Droizelles features a large building known as La grande Ferme , in the grounds of a former château.

Deutsch : Autour du Château de Versigny

Versigny wird von der Straße in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite befindet sich das Dorf mit seiner Kirche, auf der anderen ein imposantes Schloss mit einem Park.

Die alte Festung von Versigny, die im 14. und 15. Jahrhundert erbaut wurde, wurde auf Befehl von Kardinal Richelieu, der sich um die Macht seiner Besitzer sorgte, niedergebrannt.

Der Wiederaufbau im klassischen Stil begann 1640. Die Gestaltung des Gartens wurde dem Landschaftsarchitekten Le Nôtre anvertraut.

Im Weiler Droizelles befindet sich ein großes Gebäude namens La grande Ferme im Park eines ehemaligen Schlosses.

Italiano :

Versigny è divisa in due dalla strada, con il villaggio e la sua chiesa da un lato e l’imponente castello e il suo parco dall’altro.

L’antica roccaforte di Versigny, costruita nei secoli XIV e XV, fu bruciata per ordine del cardinale Richelieu, preoccupato per il potere dei suoi proprietari.

La ricostruzione in stile classico iniziò nel 1640 e il giardino fu progettato dal paesaggista Le Nôtre.

La frazione di Droizelles comprende un grande edificio noto come La grande Ferme , nel parco di un antico castello.

Español : Autour du Château de Versigny

Versigny está dividido en dos por la carretera, con el pueblo y su iglesia a un lado y el imponente castillo y sus terrenos al otro.

La antigua fortaleza de Versigny, construida en los siglos XIV y XV, fue incendiada por orden del cardenal Richelieu, preocupado por el poder de sus propietarios.

La reconstrucción en estilo clásico comenzó en 1640, y el jardín fue diseñado por el paisajista Le Nôtre.

La aldea de Droizelles incluye un gran edificio conocido como La grande Ferme , en los terrenos de un antiguo castillo.

