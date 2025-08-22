Auvergne Loisirs Multiactivités Mur-sur-Allier Puy-de-Dôme

Auvergne Loisirs Multiactivités

Auvergne Loisirs Multiactivités Machal -Dallet 63115 Mur-sur-Allier Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne Loisirs est une équipe de professionnels à votre service dans la découverte, l’initiation et l’encadrement d’activités sportives de pleine nature. Canoë, VTT, escalade, paintball, canyoning …

http://www.auvergneloisirs.com/ +33 6 87 10 87 68

English :

Letting out a canoe-kayak, mountain bike. Climbing.

Deutsch :

Auvergne Loisirs ist ein Team von Fachleuten, das Ihnen bei der Entdeckung, Einführung und Betreuung von Sportaktivitäten in der freien Natur zur Seite steht. Kanu, Mountainbike, Klettern, Paintball, Canyoning …

Italiano :

Auvergne Loisirs è un team di professionisti al vostro servizio per la scoperta, l’avviamento e la supervisione di attività sportive all’aperto. Canoa, mountain bike, arrampicata, paintball, canyoning …

Español :

Auvergne Loisirs es un equipo de profesionales a su servicio para el descubrimiento, la iniciación y la supervisión de las actividades deportivas al aire libre. Piragüismo, bicicleta de montaña, escalada, paintball, barranquismo…

