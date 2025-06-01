Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53 Usseau Vienne

Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53 Usseau Vienne vendredi 1 août 2025.

Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53 A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53 rue Maurice Bedel 86230 Usseau Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

+33 5 49 21 05 47

English : Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53

Deutsch : Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53

Italiano :

Español : Aux Confins du Haut-Poitou et de la Touraine Circuit n°53

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine