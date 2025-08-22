Aux confins du Poitou Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne

Aux confins du Poitou Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Nouvelle-Aquitaine

Aux confins du Poitou Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne vendredi 1 mai 2026.

Aux confins du Poitou Vélo de route Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Aux confins du Poitou Place du 28 Août 1944 86230 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 25140.0 Tarif :

Facile

https://www.tourisme-chatellerault.fr/   +33 5 49 21 05 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aux confins du Poitou

Deutsch : Aux confins du Poitou

Italiano :

Español : Aux confins du Poitou

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine