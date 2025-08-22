Balade à la découverte de Marols Marols Loire

Balade à la découverte de Marols

Balade à la découverte de Marols Le Bourg 42560 Marols Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de l’histoire et du patrimoine du village de caractère de Marols. Guide de visite libre disponible au point info en été, à la mairie et à l’office de tourisme Loire Forez au bureau d’information touristique de St-Bonnet-le-Château.

+33 4 77 76 71 94

English :

Discover the history and heritage of the village of Marols. Self-guided tour available at the information point in summer, at the town hall and at the Loire Forez tourist office in St-Bonnet-le-Château.

Deutsch :

Entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe des charaktervollen Dorfes Marols. Führer für freie Besichtigungen im Sommer am Infopunkt, im Rathaus und beim Fremdenverkehrsamt Loire Forez in der Touristeninformation von St-Bonnet-le-Château erhältlich.

Italiano :

Scoprite la storia e il patrimonio del caratteristico villaggio di Marols. Visita autogestita disponibile presso il punto informazioni in estate, presso il municipio e presso l’ufficio turistico Loire Forez a St-Bonnet-le-Château.

Español :

Descubra la historia y el patrimonio del característico pueblo de Marols. Visita autoguiada disponible en el punto de información en verano, en el ayuntamiento y en la oficina de turismo Loire Forez de St-Bonnet-le-Château.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-30 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme