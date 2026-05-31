Festival A Travers chants et Forez – 20 septembre à 17h00, Église Saint-Pierre, Marols
Festival A Travers chants et Forez – 20 septembre à 17h00, Église Saint-Pierre, Marols dimanche 20 septembre 2026.
Festival A Travers chants et Forez – 20 septembre à 17h00 Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Pierre Loire
adulte : 12€ / gratuit pour les moins de 18 ans/ Pass 3 concerts: 30€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Concerts d’ensembles vocaux amateurs Alambichoeur (Montbrison), Octo’Gones (Lyon).
Visite guidée gratuite du village à 15h30.
Église Saint-Pierre Place de l’Église, 42560 Marols, France Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 23 36 34 »}] Église d’origine romane construite au XII° siècle.
Concerts d’ensembles vocaux amateurs Alambichoeur (Montbrison), Octo’Gones (Lyon).
©alambichoeur