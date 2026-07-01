Découverte de la chapelle Saint Roch à Marols, Chapelle Saint Roch à Marols, Marols
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Roch à Marols · Marols
Informations pratiques
Découverte de la chapelle Saint Roch à Marols Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint Roch à Marols Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Si la chapelle est aujourd’hui une modeste chapelle de cimetière, c’est son histoire qui est interessante et son implantaion sur le chemin de Compostel
Chapelle Saint Roch à Marols 42560 Marols Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 03 23 36 34 Chapelle érigée au XVIIIème siècle par les habitants et la famille d’Assier. Plusieurs Parkings à proximité
Journées européennes du patrimoine
©Jean Paul Masson
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