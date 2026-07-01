Découverte de la chapelle Saint Roch à Marols, Chapelle Saint Roch à Marols, Marols

Informations pratiques

Découverte de la chapelle Saint Roch à Marols Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint Roch à Marols Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Si la chapelle est aujourd’hui une modeste chapelle de cimetière, c’est son histoire qui est interessante et son implantaion sur le chemin de Compostel

Chapelle Saint Roch à Marols 42560 Marols Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 03 23 36 34 Chapelle érigée au XVIIIème siècle par les habitants et la famille d’Assier. Plusieurs Parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine

©Jean Paul Masson