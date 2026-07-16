Visite de l’église fortifiée et du village de Marols, Église Saint-Pierre, Marols

Informations pratiques

Visite de l’église fortifiée et du village de Marols Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre Loire

15 personnes avec un maximum de 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Viste de l’église de Marols, et de son système de défense, tour, refuge et local d’armes. La viste se poursuivra par une viste du village et des fortifications encore visibles

L’accès au refuge se fait par un escalier en colimaçon étroit qui peut être difficle pour certain

Église Saint-Pierre Place de l’Église, 42560 Marols, France Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 6214 73 58 »}] Église d’origine romane construite au XII° siècle.

Journées européennes du patrimoine

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