LES MOULINS DE MAROLS, Mairie de Marols, Marols

Informations pratiques

LES MOULINS DE MAROLS 19 et 20 septembre Mairie de Marols Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition retraçant l’histoire des moulins du Village de Marols des origines jusqu’à leur arrêt, leur disparition et, pour certains,leur réutilisation.

Mairie de Marols 42560 Marols Marols 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 62 14 73 58 Marols, village et église fortifiée dont l’origine remonte à l’an mille. Village de caractère en Loire. Village et église fortifiée Parkings

Exposition retraçant l’histoire des moulins du Village de Marols des origines jusqu’à leur arrêt, leur disparition et, pour certains,leur réutilisation.

Ludo Morel©