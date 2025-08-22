Balade à pied à Parnac Le bocage Roussines Indre

Balade à pied à Parnac Le bocage A pieds

Balade à pied à Parnac Le bocage 36170 Roussines Indre Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 7000.0 Tarif :

Chaillac, Lignac, Prissac, Jouac, Cromac et bien sûr Parnac…. Les toponymes annoncent clairement l’Occitanie et marquent les limites entre langue d’Oc et langue d’Oil ; les paysages également avec un bocage qui ceinture pacages à moutons et prairies à bovins.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walking tour in Parnac The bocage

Chaillac, Lignac, Prissac, Jouac, Cromac and of course Parnac? The place names clearly announce Occitania and mark the limits between the langue d’Oc and the langue d’Oil; the landscapes also with a bocage which surrounds sheep pastures and cattle meadows.

Deutsch :

Chaillac, Lignac, Prissac, Jouac, Cromac und natürlich Parnac? Die Ortsnamen weisen deutlich auf Okzitanien hin und markieren die Grenzen zwischen der Sprache Oc und der Sprache Oil. Auch die Landschaften sind geprägt von Heckenlandschaften, die Schafweiden und Rinderwiesen umschließen.

Italiano :

Chaillac, Lignac, Prissac, Jouac, Cromac e naturalmente Parnac. I toponimi annunciano chiaramente l’Occitania e segnano i limiti tra la langue d’Oc e la langue d’Oil; anche i paesaggi, con un bocage che circonda pascoli di pecore e prati di bovini.

Español :

Chaillac, Lignac, Prissac, Jouac, Cromac y, por supuesto, Parnac. Los topónimos anuncian claramente Occitania y marcan los límites entre la langue d’Oc y la langue d’Oil; los paisajes también, con un bocage que rodea los pastos de ovejas y los prados de ganado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire