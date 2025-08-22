Balade à pied à Roussines La vallée du Portefeuille Roussines Indre

Balade à pied à Roussines La vallée du Portefeuille A pieds

Balade à pied à Roussines La vallée du Portefeuille 36170 Roussines Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12500.0 Tarif :

Difficile d’imaginer aujourd’hui une voie ferrée longeant l’étroite et sinueuse vallée du Portefeuille envahie par la végétation! Et pourtant, en janvier 1904 fut inaugurée la ligne St-Benoit Le Blanc exploitée jusqu’en 1938 par la Compagnie de Tramways de l’Indre.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 20 28

English : Walking tour in Roussines The Portefeuille Valley

It is difficult to imagine today a railroad line running along the narrow and winding Portefeuille valley overgrown with vegetation! And yet, in January 1904, the St-Benoit Le Blanc line was inaugurated and operated until 1938 by the Compagnie de Tramways de l’Indre.

Deutsch :

Heute ist es schwer, sich eine Eisenbahnstrecke entlang des engen und kurvenreichen Portefeuille-Tals vorzustellen, die von der Vegetation überwuchert ist Dennoch wurde im Januar 1904 die Strecke St-Benoit Le Blanc eingeweiht, die bis 1938 von der Compagnie de Tramways de l’Indre betrieben wurde.

Italiano :

È difficile immaginare oggi una linea ferroviaria che percorre la stretta e tortuosa valle di Portefeuille invasa dalla vegetazione! Eppure, nel gennaio 1904, fu inaugurata la linea St-Benoit Le Blanc, gestita fino al 1938 dalla Compagnie de Tramways de l’Indre.

Español :

Es difícil imaginar hoy en día una línea ferroviaria que recorra el estrecho y sinuoso valle de Portefeuille cubierto de vegetación Sin embargo, en enero de 1904 se inauguró la línea St-Benoit Le Blanc, que fue explotada hasta 1938 por la Compagnie de Tramways de l’Indre.

