Balade à pied: La plaine de Tournavaux Tournavaux Ardennes

Balade à pied: La plaine de Tournavaux 08800 Tournavaux Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

4 km 1 h 30Niveau facile> Situation Tournavaux à 22 km au nord de Charleville-Mézières> Balisage blanc-rouge jaune

http://www.ffrandonnee.fr/ +33 3 24 26 55 95

English :

4 km 1 h 30 Easy access> Situation Tournavaux, 22 km north of Charleville-Mézières> Marked out white-red yellow

Deutsch :

4 km 1 h 30Niveau leicht> Lage: Tournavaux 22 km nördlich von Charleville-Mézières> Markierung: weiß-rot gelb

Italiano :

4 km ? 1 ora e 30 minutiLivello facile> Località: Tournavaux, 22 km a nord di Charleville-Mézières> Segnaletica: bianco-rosso/giallo

Español :

¿4 km? 1 h 30 minNivel fácil> Lugar: Tournavaux, 22 km al norte de Charleville-Mézières> Marcaje: blanco-rojo/amarillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme