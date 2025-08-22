Balade à pied n°26 Des bords d’étangs au bord de Creuse Ciron Indre

Balade à pied n°26 Des bords d’étangs au bord de Creuse A pieds

Balade à pied n°26 Des bords d’étangs au bord de Creuse 36300 Ciron Indre Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

L’eau, très présente, sert de fil conducteur. Le parcours invite aussi bien à la découverte des étendues sauvages des étangs de la Brenne que des paysages de la vallée de la Creuse, façonnés par l’activité humaine et jalonnés d’un bâti remarquable.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 26 The edges of ponds on the edge of Creuse

Water is the main feature and common thread of this walk, which invites you to discover the unspoilt expanses of the Brenne lakes and the scenery in the valley of the Creuse, which has been shaped by human activity and marked stunning buildings.

Deutsch :

Das Wasser ist sehr präsent und dient als roter Faden. Die Route lädt sowohl zur Entdeckung der wilden Weiten der Teiche der Brenne als auch der Landschaften des Creuse-Tals ein, die durch menschliche Aktivitäten geformt wurden und von bemerkenswerten Gebäuden gesäumt sind.

Italiano :

L’acqua, molto presente, funge da filo conduttore. L’itinerario invita a scoprire le distese selvagge degli stagni della Brenne e i paesaggi della valle della Creuse, modellati dall’attività umana e punteggiati da edifici notevoli.

Español :

El agua, muy presente, sirve de hilo conductor. La ruta le invita a descubrir las extensiones salvajes de los estanques de Brenne, así como los paisajes del valle de Creuse, modelados por la actividad humana y salpicados de edificios notables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire