Fête champêtre Ciron
Fête champêtre Ciron samedi 25 juillet 2026.
Fête champêtre
57 Route nationale Ciron Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Repas et soirée animée, spectacle pyro-mélodique, bal populaire.
Soirée entrecôte grillée avec bal populaire animé par l’orchestre de Quentin Laroche (dès 22h) et feu d’artifice (23h) sur le stade de foot. 8 .
57 Route nationale Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 95 32 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal and animated evening, pyro-melodic show, popular ball.
L’événement Fête champêtre Ciron a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Brenne