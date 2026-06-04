La vie secrète des libellules Ciron
La vie secrète des libellules Ciron jeudi 23 juillet 2026.
Ciron
La vie secrète des libellules
Rue de l’église Saint Georges Ciron Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Découverte des libellules et anecdotes étonnantes sur leur manière de vivre, à faire en famille.Familles
L’été est une saison propice pour découvrir les libellules. Nous les observerons à leurs différents stades (larves, adultes) et découvrirons quelques anecdotes étonnantes sur leur manières de vivre. L’animation peut peut être annulée en cas de mauvais temps. 6 .
Rue de l’église Saint Georges Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Discover dragonflies in a playful way, to be done as a family.
L’événement La vie secrète des libellules Ciron a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
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