Balade à pied n°3 Voyage entre les étangs et le canal des cinq bondes Lingé Indre

Balade à pied n°3 Voyage entre les étangs et le canal des cinq bondes Lingé Indre vendredi 1 août 2025.

Balade à pied n°3 Voyage entre les étangs et le canal des cinq bondes A pieds

Balade à pied n°3 Voyage entre les étangs et le canal des cinq bondes 36220 Lingé Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée offre une plongée au cœur des paysages de la Brenne. Des étangs emblématiques, Gabrière, Miclos, Montmélier,… jalonnent ce parcours dont l’intérêt naturaliste s’affirme aux abords de la Réserve naturelle nationale de Chérine.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 3 Travel between the ponds and the canal of the five bungs

This walk plunges you into the heart of the Brenne countryside. Emblematic lakes such as Gabrière, Miclos and Montmélier punctuate this route, which is sure to please wildlife lovers and also passes along the edge of the National Nature Reserve.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet einen Einblick in die Landschaft der Brenne. Die symbolträchtigen Teiche Gabrière, Miclos, Montmélier… säumen diese Strecke, deren naturkundliches Interesse sich in der Nähe des nationalen Naturschutzgebiets Chérine zeigt.

Italiano :

Questa escursione offre un’immersione nel cuore del paesaggio della Brenne. Stagni emblematici, Gabrière, Miclos, Montmélier, ecc. segnano questo percorso, il cui interesse naturalistico è confermato dalla Riserva Naturale Nazionale della Chérine.

Español :

Esta caminata ofrece una inmersión en el corazón del paisaje de Brenne. Estanques emblemáticos, Gabrière, Miclos, Montmélier, etc., jalonan esta ruta, cuyo interés naturalista queda confirmado por la Reserva Natural Nacional de Chérine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par SIT Centre-Val de Loire