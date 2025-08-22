Balade à pied n°43 Sur les pas des gabelous Néons-sur-Creuse Indre

Balade à pied n°43 Sur les pas des gabelous A pieds

Balade à pied n°43 Sur les pas des gabelous 36220 Néons-sur-Creuse Indre Centre-Val de Loire

Durée : 100 Distance : 6500.0 Tarif :

A la limite de la Brenne et du Poitou, Néons-sur-Creuse nous fait replonger dans l’histoire de la contrebande de sel. Faux-saulniers et gabelous se sont livrés à un jeu de cache-cache. Le circuit emprunte les ruelles du hameau de Mallet, en bord de Creuse, aux noms évocateurs.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 43 In the footsteps of the gabelous

Located on the border between Brenne and Poitou, Néons-sur-Creuse takes us back in time to the history of salt smuggling, when a giant game of hide and seek was played out between smugglers and border police. The circuit crosses the evocatively-named streets of the hamlet of Mallet.

Deutsch :

An der Grenze zwischen der Brenne und dem Poitou lässt uns Néons-sur-Creuse in die Geschichte des Salzschmuggels eintauchen. Falsche Salzsieder und Gabelous lieferten sich ein Versteckspiel. Der Rundgang führt durch die Gassen des Weilers Mallet am Ufer der Creuse mit ihren klangvollen Namen.

Italiano :

Ai margini delle regioni di Brenne e Poitou, Néons-sur-Creuse ci riporta alla storia del contrabbando di sale. I falsi salinari e i gabellieri giocavano a nascondino. Il tour segue le stradine del borgo di Mallet, sulle rive della Creuse, dai nomi evocativi.

Español :

En el límite de las regiones de Brenne y Poitou, Néons-sur-Creuse nos transporta a la historia del contrabando de sal. Los falsos trabajadores de la sal y los gabelous jugaron al escondite. El recorrido sigue las estrechas calles de la aldea de Mallet, a orillas del Creuse, con nombres evocadores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire