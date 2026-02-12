Néons sur scènes

Place des marronniers Néons-sur-Creuse Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

La 8e édition du festival de Théâtre organisé par l’ACEL, vous propose des spectacles en extérieur et en salle, de la musique, ainsi que des animations (film, expo, lecture…).

Comme à chaque fois, nous allons investir notre village (salle des fêtes, espaces extérieurs, lieu de résidence…) pour offrir sur ces deux jours les joies du spectacle vivant, théâtre, spectacles de rue, mais aussi musique…

Ce festival est porté par l’ACEL, association dont la cinquantaine de bénévoles va se donner à fond pour créer des lieux attractifs et des moments conviviaux.

Elles seront présentes Cie Silembloc, Cie Aour, Cie L’Unanime, Bolita Cie.

Buvette et petite restauration sur place. 9 .

Place des marronniers Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 81 03 12 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 7th edition of the Theatre Festival organized by ACEL, offers outdoor and indoor shows, music and entertainment (film, exhibition, reading…).

L’événement Néons sur scènes Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne