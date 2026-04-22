Soirée ciel étoilé Néons-sur-Creuse
Soirée ciel étoilé Néons-sur-Creuse samedi 25 juillet 2026.
Néons-sur-Creuse
Soirée ciel étoilé
Néons-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’association touristique propose un pique-nique autour du four à pain et initiation à l’observation du ciel.
Soirée autour du four à pain allumé pour la cuisson du lendemain. Ce sera l’occasion de venir avec vote pique-nique. Intervention les oiseaux de nuit et intervention de M. Maratay, initiation à l’observation du ciel sur la carte puis sur le site choisi. .
Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 53 56 neons-mairie@wanadoo.fr
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English :
The tourist association proposes a picnic around the bread oven and an introduction to sky observation.
L’événement Soirée ciel étoilé Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne