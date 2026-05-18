Grand Jeu et bivouac Néons-sur-Creuse
Grand Jeu et bivouac Néons-sur-Creuse jeudi 30 juillet 2026.
Néons-sur-Creuse
Grand Jeu et bivouac
Néons-sur-Creuse Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La saison estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances d’été des animation à faire en famille.Familles
Enfilez vos baskets, rassemblez petits et grands, et venez créer de beaux souvenirs en pleine nature ! 5 .
Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr
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English :
The summer season of the Community of Communes Brenne Val de Creuse offers during the summer vacations canoe trips in the evening, with tasting at the arrival.
L’événement Grand Jeu et bivouac Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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