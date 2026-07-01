Informations pratiques

Néons-sur-Creuse

Les soirées de La Mouche qui pète !

Les Baudessous Néons-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-23 2026-08-30

La guinguette installée au bord de l’eau propose des soirée festives.

Retrouvez tout au long de l’été des animations à la guinguette. .

Les Baudessous Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 95 63 94

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English :

The open-air café set up along the waterfront offers festive evenings.

L’événement Les soirées de La Mouche qui pète ! Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne