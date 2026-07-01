Les soirées de La Mouche qui pète ! Néons-sur-Creuse
samedi 18 juillet 2026 · Néons-sur-Creuse
Informations pratiques
Néons-sur-Creuse
Les soirées de La Mouche qui pète !
Les Baudessous Néons-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-23 2026-08-30
La guinguette installée au bord de l’eau propose des soirée festives.
Retrouvez tout au long de l’été des animations à la guinguette. .
Les Baudessous Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 95 63 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The open-air café set up along the waterfront offers festive evenings.
L’événement Les soirées de La Mouche qui pète ! Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Brenne
À voir aussi à Néons-sur-Creuse (Indre)
- Soirée ciel étoilé Néons-sur-Creuse 25 juillet 2026
- Grand Jeu et bivouac Néons-sur-Creuse 30 juillet 2026
- Néons sur scènes Néons-sur-Creuse 14 août 2026