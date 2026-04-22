Cuisson au four à bois Néons-sur-Creuse
Cuisson au four à bois Néons-sur-Creuse dimanche 14 juin 2026.
Néons-sur-Creuse
Cuisson au four à bois
Néons-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-23 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-20
L’association touristique reprend ses activités boulangères. En complément de la cuisson du pain, nous aurons aussi des plaques de pizzas à votre disposition.
Petit marché campagnard, cuisson et vente de pains et pizzas cuits au feu de bois, produits fermiers. .
Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 53 56 neons-mairie@wanadoo.fr
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English :
The tourist association resumes its baking activities. In addition to baking bread, we will also have pizza plates at your disposal.
L’événement Cuisson au four à bois Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Brenne
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