Balade à pied sur le toit des grottes de la Balme par les coteaux de Saint-Roch La Balme-les-Grottes Isère

Balade à pied sur le toit des grottes de la Balme par les coteaux de Saint-Roch

Balade à pied sur le toit des grottes de la Balme par les coteaux de Saint-Roch Rue des Grottes 38390 La Balme-les-Grottes Isère Auvergne-Rhône-Alpes

8 bornes d’interprétation jalonnent cette boucle. Elles vous permettront non seulement de prendre de la hauteur mais aussi de découvrir différents milieux naturels préservés Les Grottes de La Balme et ses falaises, la forêt et les pelouses sèches.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

English : Walk to the roof of the Balme caves via the Saint-Roch slopes

There are 8 interpretation points along this loop. Not only will you be able to get some height, but you’ll also be able to discover a range of unspoilt natural environments: the La Balme caves and cliffs, the forest and the dry grasslands.

Deutsch :

8 Interpretationssäulen säumen diesen Rundweg. Sie ermöglichen es Ihnen nicht nur, in die Höhe zu steigen, sondern auch verschiedene geschützte Naturräume zu entdecken: Die Grotten von La Balme und ihre Klippen, den Wald und die Trockenrasen.

Italiano :

lungo questo anello sono presenti 8 punti di interpretazione. Non solo potrete fare un po’ di quota, ma potrete anche scoprire una serie di ambienti naturali incontaminati: le grotte e le falesie di La Balme, la foresta e le praterie secche.

Español :

hay 8 puntos de interpretación a lo largo de este bucle. No sólo podrás coger altura, sino que también descubrirás diversos entornos naturales vírgenes: las cuevas y acantilados de La Balme, el bosque y los pastizales secos.

