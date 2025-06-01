Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat Le Bouscat Gironde
Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat Le Bouscat Gironde vendredi 1 août 2025.
Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat Fauteuil tout terrain Facile
Balade à roulette, BR Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat Boulevard du Maréchal Lyautey 33110 Le Bouscat Gironde Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 5400.0 Tarif :
Facile
https://www.unairdebordeaux.fr/ +33 5 56 00 66 00
English : Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat
Deutsch : Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat
Italiano :
Español : Balade à roulettes L’hippodrome du Bouscat
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine