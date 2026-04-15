Mai à Vélo 2026, Groupe Aquitem by FIDUCIAL, Le Bouscat
Mai à Vélo 2026, Groupe Aquitem by FIDUCIAL, Le Bouscat vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Groupe Aquitem by FIDUCIAL Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Groupe Aquitem by FIDUCIAL 375 Avenue de Tivoli, 33110 Le Bouscat, France Le Bouscat 33110 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202422
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