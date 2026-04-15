Conférence sur l’histoire du Cacao, La Source, Le Bouscat

Conférence sur l’histoire du Cacao Mercredi 22 avril, 19h00 La Source Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00 – 2026-04-22T20:00:00+02:00

Conférence sur l’histoire du cacao et du chocolat à l’époque des civilisations précolombiennes du Mexique ancestral par Juan Casares López.

Juan Casares López est un historien mexicain, guide national au Mexique, guide conférencier en France et chercheur indépendant spécialisé dans les civilisations précolombiennes du Mexique ancestral.

Entrée libre.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence sur l’histoire du cacao et du chocolat à l’époque des civilisations. Conférence