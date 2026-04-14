Café-Philo, La Source, Le Bouscat

Café-Philo Mercredi 22 avril, 15h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un débat autour du roman Cerveau de verre, pour questionner ensemble les enjeux de l’intelligence artificielle et ses impacts sur notre société.