Club Manga, La Source, Le Bouscat

Club Manga Mercredi 29 avril, 15h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Au programme, on parle de nouveautés et de coups de cœur mangas. Viens rencontrer d’autres fans et partager ta passion !

Sur inscription. dès 11 Ans

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dès 11 ans