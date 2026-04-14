Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club Manga, La Source, Le Bouscat

Club Manga, La Source, Le Bouscat

Club Manga, La Source, Le Bouscat mercredi 29 avril 2026.

Lieu : La Source

Adresse : Place Gambetta 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Club Manga Mercredi 29 avril, 15h00 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Au programme, on parle de nouveautés et de coups de cœur mangas. Viens rencontrer d’autres fans et partager ta passion !

Sur inscription. dès 11 Ans

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dès 11 ans

À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)