Club Manga, La Source, Le Bouscat
Club Manga, La Source, Le Bouscat mercredi 29 avril 2026.
Club Manga Mercredi 29 avril, 15h00 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Au programme, on parle de nouveautés et de coups de cœur mangas. Viens rencontrer d’autres fans et partager ta passion !
Sur inscription. dès 11 Ans
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dès 11 ans
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