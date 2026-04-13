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Café linguistique, La Source, Le Bouscat

Café linguistique, La Source, Le Bouscat

Café linguistique, La Source, Le Bouscat jeudi 23 avril 2026.

Lieu : La Source

Adresse : Place Gambetta 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : Sur inscription

Café linguistique Jeudi 23 avril, 18h30 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez pratiquer une langue étrangère dans une ambiance conviviale ! cafelinguisitique cafe

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