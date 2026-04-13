Café linguistique, La Source, Le Bouscat
Café linguistique, La Source, Le Bouscat jeudi 23 avril 2026.
Café linguistique Jeudi 23 avril, 18h30 La Source Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez pratiquer une langue étrangère dans une ambiance conviviale ! cafelinguisitique cafe