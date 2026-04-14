Blind Test, La Source, Le Bouscat
Blind Test, La Source, Le Bouscat samedi 18 avril 2026.
Blind Test Samedi 18 avril, 15h00 La Source Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Animaux
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