Spectacle « La Ìara fille du fleuve » des Corbeaux Dynamites Mercredi 15 avril, 16h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

À travers des contes colombiens, péruviens, brésiliens, récoltés lors d’un voyage en Amérique du Sud, et en s’inspirant de la genèse mythique des indiens Wiwas, Noémie Truffaut nous raconte la création des espèces et l’histoire du fleuve Amazone et de sa fille, La Ìara.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Noémie Truffaut nous raconte la création des espèces et l’histoire du fleuve Amazone et de sa fille, La Ìara.