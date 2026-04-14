Atelier d’initiation à l’art du conteur, La Source, Le Bouscat
Atelier d’initiation à l’art du conteur, La Source, Le Bouscat mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’initiation à l’art du conteur Mercredi 15 avril, 10h30 La Source Gironde
adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Venez vous initier à votre propre manière de raconter. Il s’agit d’une rencontre avec soi-même et avec l’autre, dans un ensemble joyeux. Apprenons à faire vivre un personnage ou un objet avec notre regard. Apprenons à raconter avec notre corps autant qu’avec notre voix. Apprenons à utiliser l’espace pour raconter où l’inspiration nous vient !
Sur inscription
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Animé par Noémie Truffaut
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