Atelier d’initiation à l’art du conteur, La Source, Le Bouscat

Atelier d’initiation à l’art du conteur Mercredi 15 avril, 10h30 La Source Gironde

adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Venez vous initier à votre propre manière de raconter. Il s’agit d’une rencontre avec soi-même et avec l’autre, dans un ensemble joyeux. Apprenons à faire vivre un personnage ou un objet avec notre regard. Apprenons à raconter avec notre corps autant qu’avec notre voix. Apprenons à utiliser l’espace pour raconter où l’inspiration nous vient !

Sur inscription

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Animé par Noémie Truffaut