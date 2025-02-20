Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin Pau Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin A pieds Très facile

Balade à roulette, BR Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin 12 Rue du Professeur Garigou Lagrange 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2200.0 Tarif :

Boucle autour du petit lac de Laroin, très accessible et sécurisée. Cette balade aboutit à la Maison des Lacs, bar-restaurant et centre de pêche Iktus. On peut aussi rester sur le chemin qui suit le Gave et qui dispose de bancs.

English : Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin

A very accessible and safe loop around the small Laroin lake. This walk ends at the Maison des Lacs, bar-restaurant and Iktus fishing center. You can also stay on the path that follows the Gave and has benches.

Deutsch : Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin

Rundweg um den kleinen See von Laroin, sehr zugänglich und gesichert. Dieser Spaziergang endet am Maison des Lacs, einer Bar-Restaurant und dem Angelzentrum Iktus. Man kann auch auf dem Weg bleiben, der dem Gave folgt und über Bänke verfügt.

Italiano :

Un anello molto accessibile e sicuro intorno al piccolo lago di Laroin. Questa passeggiata termina alla Maison des Lacs, un bar-ristorante e centro di pesca Iktus. Si può anche rimanere sul sentiero che segue il Gave, dotato di panchine.

Español : Balade à Roulettes n°1 Le lac de Laroin

Un bucle muy accesible y seguro alrededor del pequeño lago de Laroin. Este paseo termina en la Maison des Lacs, bar-restaurante y centro de pesca Iktus. También puede permanecer en el sendero que sigue el Gave y dispone de bancos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine