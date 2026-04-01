PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin

Laroin

PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais

Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

VENDREDI 24 AVRIL/ Atelier préparation garbure puis Cantèra avec L’Esquireta , repas partagé

SAMEDI 25 AVRIL DIA DE LA LENGA: * nombreux stands

Reportages d’Octélé Stand édition Per Noste Coin jeux Marché de producteurs locaux (miel, pain, confitures, sirops…)

Restauration : garbure, galettes et crêpes des Tatas de St Faust

* Et nombreux ateliers en Béarnais .

Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 34 99 61 cecile.marg@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais

L’événement PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Laroin a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau