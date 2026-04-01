Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin

PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin

PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ferme Guilhembaqué

Adresse : 31 Rue Principale

Ville : 64110 Laroin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Laroin

PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais

Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-24

VENDREDI 24 AVRIL/   Atelier préparation garbure puis Cantèra avec  L’Esquireta  , repas partagé

SAMEDI 25 AVRIL DIA DE LA LENGA: * nombreux stands
Reportages d’Octélé Stand édition Per Noste Coin jeux Marché de producteurs locaux (miel, pain, confitures, sirops…)
Restauration : garbure, galettes et crêpes des Tatas de St Faust 
* Et nombreux ateliers en Béarnais   .

Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 34 99 61  cecile.marg@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais

L’événement PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Laroin a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau

À voir aussi à Laroin (Pyrénées-Atlantiques)