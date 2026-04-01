PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin
PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 24 avril 2026.
Laroin
PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais
Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
VENDREDI 24 AVRIL/ Atelier préparation garbure puis Cantèra avec L’Esquireta , repas partagé
SAMEDI 25 AVRIL DIA DE LA LENGA: * nombreux stands
Reportages d’Octélé Stand édition Per Noste Coin jeux Marché de producteurs locaux (miel, pain, confitures, sirops…)
Restauration : garbure, galettes et crêpes des Tatas de St Faust
* Et nombreux ateliers en Béarnais .
Ferme Guilhembaqué 31 Rue Principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 34 99 61 cecile.marg@hotmail.fr
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L’événement PARLEM ! 2 jours de fête en Béarnais Laroin a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau