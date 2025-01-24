Balade à Roulettes N°20 Le Bénou à Bilhères-en-Ossau Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Bilhères en Ossau 64260 Bilhères Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

Sur ce vaste plateau à 880 m d’altitude, entre vallée d’Ossau et vallée d’Aspe, voici une promenade aux allures de Far West promenades à cheval, troupeaux de vaches et de moutons, vautours qui sillonnent le ciel ; on pourra même apercevoir un tipi en traversant le beau village de Bilhères-en-Ossau

Facile

English : Balade à Roulettes N°20 Le Bénou à Bilhères-en-Ossau

On this vast plateau at an altitude of 880 m, between the Ossau and Aspe valleys, this is a walk with a Far West feel: horseback riding, herds of cows and sheep, vultures soaring overhead; you may even catch a glimpse of a teepee as you pass through the beautiful village of Bilhères-en-Ossau

Deutsch : Balade à Roulettes N°20 Le Bénou à Bilhères-en-Ossau

Auf dieser weiten Hochebene in 880 m Höhe, zwischen dem Ossau- und dem Aspe-Tal, ist ein Spaziergang wie im Wilden Westen möglich: Ausritte, Kuh- und Schafherden, Geier, die den Himmel durchkreuzen; auf dem Weg durch das schöne Dorf Bilhères-en-Ossau kann man sogar ein Tipi sehen

Italiano :

Su questo vasto altopiano a 880 m di altitudine, tra le valli di Ossau e di Aspe, si tratta di un’escursione che ha il sapore del Far West: passeggiate a cavallo, mandrie di mucche e pecore, avvoltoi che si librano in volo; si può persino scorgere un teepee mentre si attraversa il bellissimo villaggio di Bilhères-en-Ossau

Español : Balade à Roulettes N°20 Le Bénou à Bilhères-en-Ossau

En esta vasta meseta situada a 880 m de altitud, entre los valles de Ossau y Aspe, se trata de un paseo con aires del Lejano Oeste: paseos a caballo, rebaños de vacas y ovejas, buitres sobrevolando el cielo; incluso podrá ver un tipi a su paso por el hermoso pueblo de Bilhères-en-Ossau

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine