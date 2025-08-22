Balade à Roulettes n°7 La passerelle bleue à Louvie-Juzon Pau Pyrénées-Atlantiques

Balade à Roulettes n°7 La passerelle bleue à Louvie-Juzon A pieds Très facile

Promenade reposante facile d’accès, au bord du Gave d’Ossau que l’on

enjambe sur une superbe passerelle de bois entre les communes d’Arudy et

de Louvie-Juzon. Vue saisissante sur le pic du Midi d’Ossau.

English : Balade à Roulettes n°7 La passerelle bleue à Louvie-Juzon

A relaxing, easy-to-access walk along the banks of the Gave d’Ossau

a superb wooden footbridge between Arudy and Louvie-Juzon

louvie-Juzon. Stunning view of the Pic du Midi d’Ossau.

Deutsch : Balade à Roulettes n°7 La passerelle bleue à Louvie-Juzon

Ein erholsamer, leicht zugänglicher Spaziergang am Ufer des Gave d’Ossau, den man über eine Brücke erreicht

der Weg führt über einen wunderschönen Holzsteg zwischen den Gemeinden Arudy und Louveux

von Louvie-Juzon. Atemberaubende Aussicht auf den Pic du Midi d’Ossau.

Italiano :

Una passeggiata rilassante e di facile accesso lungo le rive del Gave d’Ossau

su una splendida passerella di legno tra i comuni di Arudy e Louvie-Juzon

louvie-Juzon. Vista mozzafiato sul Pic du Midi d’Ossau.

Español : Balade à Roulettes n°7 La passerelle bleue à Louvie-Juzon

Un paseo relajante y de fácil acceso a orillas del Gave d’Ossau

por una magnífica pasarela de madera entre los municipios de Arudy y

louvie-Juzon. Impresionantes vistas del Pic du Midi d’Ossau.

