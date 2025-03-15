GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Louvie-Juzon Granges du Dès Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Fédération Française de Randonnée GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Louvie-Juzon Granges du Dès 64260 Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Cette longue randonnée ente forêts et quartiers de granges offre une vue imprenable sur la vallée et le Pic du Midi d’Ossau. Les « ports » de Castet et d’Aste traversés sont des zones de passages.

+33 5 59 05 31 41

English : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Louvie-Juzon Granges du Dès

This long hike between forests and barns offers breathtaking views over the valley and the Pic du Midi d’Ossau. The « ports » of Castet and Aste are important crossing points.

Deutsch : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Louvie-Juzon Granges du Dès

Diese lange Wanderung zwischen Wäldern und Scheunenvierteln bietet einen atemberaubenden Blick auf das Tal und den Pic du Midi d’Ossau. Die « Häfen » von Castet und Aste, die Sie durchqueren, sind Durchgangsgebiete.

Italiano :

Questa lunga escursione tra boschi e fienili offre una vista mozzafiato sulla valle e sul Pic du Midi d’Ossau. I « porti » di Castet e Aste sono luoghi di transito.

Español : GRP Tour de la Vallée d’Ossau Etape Louvie-Juzon Granges du Dès

Esta larga caminata entre bosques y graneros ofrece una vista impresionante del valle y del Pic du Midi d’Ossau. Los « puertos » de Castet y Aste son lugares de paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine