Balade à vélo autour de Saint-Léon Saint-Léon Allier

Balade à vélo autour de Saint-Léon 03220 Saint-Léon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Balade en pleine campagne qui vous conduira jusqu’ au Puy Saint Ambroise en empruntant une partie du GR3.

https://www.tourisme.label-destination.com/   +33 4 70 34 61 31

English :

Stroll through the countryside to Puy Saint Ambroise on part of the GR3.

Deutsch :

Wanderung auf dem Land, die Sie über einen Teil des GR3 bis nach Puy Saint Ambroise führt.

Italiano :

Passeggiata in campagna fino a Puy Saint Ambroise, seguendo una parte del GR3.

Español :

Pasee por la campiña hasta Puy Saint Ambroise, siguiendo parte del GR3.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme