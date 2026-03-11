ATELIER ET CONFÉRENCE AUTOUR DU PASTEL

Saint-Léon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’histoire fascinante du pastel, cette plante emblématique qui fit la richesse du Lauragais et donna naissance au légendaire Pays de Cocagne.

Partez à la découverte du Pastel pour lors de cette après-midi, qui se déroulera en deux temps

-Dès 15h atelier teinture végétale.

Vous découvrirez comment étaient teint de bleus les tissus et vêtements de la fin du Moyen-Âge jusqu’au début du XXe siècle. N’oubliez pas d’emmener vos tissus avec vous.

-Puis, approfondissez vos connaissances sur cette plantes et sur cette teinture lors d’une conférence. Vous saurez tout !

Animation avec Stéphanie Adam. Réservation obligatoire. .

Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie stephanieadam31@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the fascinating history of woad, the emblematic plant that made the Lauragais region so rich and gave birth to the legendary Pays de Cocagne.

L’événement ATELIER ET CONFÉRENCE AUTOUR DU PASTEL Saint-Léon a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE