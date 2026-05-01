Saint-Léon

FESTA DE PRINTEMPS

Place de la République Saint-Léon Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La fête de la Saint-jean de Saint-Léon change de nom, mais garde ses traditions et son ambiance de fête !

Au programme

15h30 Exposition Agricole

Conférence autour du Pastel et atelier teinture animé par Lauragais Tourisme (Gratuit Réservation Obligatoire)

Marché d’artisans et producteurs

17h30 Courses de brouettes décorées

18h30 Apéritif offert par la mairie

Orchestre Pais de Cocanha

Initiation à la Danse de Païs

20h30 Repas

Confit de Canard Patates Croustade

Bal avec Païs de Cocanha

22h30 Soirée avec Piero Live 15 .

Place de la République Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Saint-jean festival in Saint-Léon is changing its name, but keeping its traditions and festive atmosphere!

L’événement FESTA DE PRINTEMPS Saint-Léon a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE