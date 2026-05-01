FESTA DE PRINTEMPS Saint-Léon
FESTA DE PRINTEMPS Saint-Léon samedi 30 mai 2026.
Saint-Léon
FESTA DE PRINTEMPS
Place de la République Saint-Léon Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La fête de la Saint-jean de Saint-Léon change de nom, mais garde ses traditions et son ambiance de fête !
Au programme
15h30 Exposition Agricole
Conférence autour du Pastel et atelier teinture animé par Lauragais Tourisme (Gratuit Réservation Obligatoire)
Marché d’artisans et producteurs
17h30 Courses de brouettes décorées
18h30 Apéritif offert par la mairie
Orchestre Pais de Cocanha
Initiation à la Danse de Païs
20h30 Repas
Confit de Canard Patates Croustade
Bal avec Païs de Cocanha
22h30 Soirée avec Piero Live 15 .
Place de la République Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Saint-jean festival in Saint-Léon is changing its name, but keeping its traditions and festive atmosphere!
L’événement FESTA DE PRINTEMPS Saint-Léon a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE