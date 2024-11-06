Balade autour de Borville Borville Meurthe-et-Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Balade autour de Borville Rue des frères Bayard 54290 Borville Meurthe-et-Moselle Grand Est

Promenade à la découverte de Borville, village d’origine des frères Bayard, et de ses environs, proposée par le groupe de travail Tourisme de la Communauté de Communes du Bayonnais.

English :

A walk to discover Borville, the village of origin of the Bayard brothers, and its surroundings, proposed by the « Tourism » working group of the Bayonnais Community of Communes.

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung von Borville, dem Herkunftsort der Brüder Bayard, und seiner Umgebung, vorgeschlagen von der Arbeitsgruppe « Tourismus » der Communauté de Communes du Bayonnais.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Borville, il villaggio originario dei fratelli Bayard, e dei suoi dintorni, proposta dal gruppo di lavoro « Turismo » della Communauté de Communes du Bayonnais.

Español :

Un paseo para descubrir Borville, el pueblo original de los hermanos Bayard, y sus alrededores, propuesto por el grupo de trabajo « Turismo » de la Communauté de Communes du Bayonnais.

