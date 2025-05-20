Balade Autour de la Bastide Rudelle Lot

Partant de la bastide de Rudelle, cette randonnée vous fera passer du Limargue au Causse mais aussi à la fontaine de l’ancienne léproserie de Cabrimont, du XIIe siècle.

Bâti en pays de Limargue, sur un gué de ruisseau, le village de Rudelle est la seule bastide du Grand-Figeac. La chapelle de son hospice, fon- dée en église paroissiale et fortifiée durant la Guerre de Cent ans, pré- sente un aspect de haut vaisseau de pierre mais les crénelages sont ici des ajouts du XIXe siècle. Sur le foi- rail sont installés les mesures à grain et chapiteaux de l’ancienne halle, détruite au XXe siècle. Le village possédait un hospice mais aussi, vers Cabrimont, une léproserie, signes de richesse.

Sarting from the bastide of Rudelle, this walk will take you from the Causse to the Limargue with a stop at the Cabrimont spring which back in the 12th C. supplied a leper hospital. Originally, this was just a chapel which had to be fortified to serve as a refuge for the population during the troubles of the Hundred Years’ War. This religious edifice was built in the Gothic style (12th C.) and is a perfect example of a fortified church in Quercy. Its architecture is more reminiscent of a keep than of a religious building. Further down, the church proper, oval in shape, consists of a single nave with rib vaulting.

Ausgehend von der Bastide Rudelle führt Sie diese Wanderung von der Limargue zum Causse, aber auch zum Brunnen der ehemaligen Leprakolonie von Cabrimont aus dem 12

Das Dorf Rudelle wurde im Land der Limargue an einer Bachfurt erbaut und ist die einzige Bastide des Grand-Figeac. Die Kapelle des Hospizes, die als Pfarrkirche gegründet und während des Hundertjährigen Krieges befestigt wurde, wirkt wie ein hohes Steinschiff, doch die Zinnen sind Ergänzungen aus dem 19. Jahrhundert. Auf der Schiene befinden sich die Getreidemaße und Kapitelle der alten Halle, die im 20. Das Dorf besaß ein Hospiz und in Richtung Cabrimont auch eine Leprakolonie, die als Zeichen des Reichtums galten.

Partendo dalla bastide di Rudelle, questa escursione vi porterà dalla Limargue alla Causse e anche alla fontana dell’ex lebbrosario di Cabrimont, risalente al XII secolo

Costruito nella regione della Limargue, sul guado di un torrente, il villaggio di Rudelle è l’unica bastide del Grand-Figeac. La cappella del suo ospizio, fondata come chiesa parrocchiale e fortificata durante la Guerra dei Cent’anni, ha l’aspetto di un alto vascello di pietra, ma i merli sono aggiunte del XIX secolo. Sul binario di fede sono installate le misure del grano e i capitelli dell’antica sala del mercato, distrutta nel XX secolo. Il villaggio aveva un ospizio ma anche, verso Cabrimont, un lebbrosario, segni di ricchezza.

Partiendo de la bastida de Rudelle, esta excursión le llevará de la Limargue al Causse y también a la fuente de la antigua leprosería de Cabrimont, que data del siglo XII

Construido en la región de la Limargue, sobre el vado de un arroyo, el pueblo de Rudelle es la única bastida del Grand-Figeac. La capilla de su hospicio, fundada como iglesia parroquial y fortificada durante la Guerra de los Cien Años, tiene el aspecto de una alta nave de piedra, pero las almenas aquí son adiciones del siglo XIX. En el riel de la fe están instaladas las medidas del grano y los capiteles de la antigua sala del mercado, destruida en el siglo XX. El pueblo tenía un hospicio pero también, hacia Cabrimont, una leprosería, signos de riqueza.

