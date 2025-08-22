Balade autour de la Réserve Nature de Lilleau des Niges Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Balade autour de la Réserve Nature de Lilleau des Niges
Balade autour de la Réserve Nature de Lilleau des Niges Maison du Fier 17880 Les Portes-en-Ré Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Vous pouvez parcourir cette boucle de promenade en autonomie pour découvrir la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
Jumelles et Audioguides recommandées. location à la Maison du Fier.
https://www.maisondufier.fr/ +33 5 46 29 50 74
English :
You can walk this loop on your own to discover the Nature Reserve of Lilleau des Niges.
Binoculars and audioguides recommended. Rental at the Maison du Fier.
Deutsch :
Sie können diese Wanderschleife selbstständig durchlaufen, um das Naturschutzgebiet Lilleau des Niges zu entdecken.
Fernglas und Audioguides werden empfohlen. Vermietung im Maison du Fier.
Italiano :
È possibile percorrere questo anello da soli per scoprire la Riserva Naturale di Lilleau des Niges.
Si consigliano binocoli e audioguide. Noleggio presso la Maison du Fier.
Español :
Puede recorrer este bucle por su cuenta para descubrir la Reserva Natural de Lilleau des Niges.
Se recomienda llevar prismáticos y audioguías. Alquiler en la Maison du Fier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme